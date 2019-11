O secretário da Justiça, Família e Trabalho do governo do Paraná, Ney Leprevost, e o padre Renaldo Amauri Lopes, diretor-presidente do Pequeno Cotolengo, assinam nesta sexta-feira (01) um termo de fomento para o repasse de R$ 1,6 milhão, para o desenvolvimento do projeto “Acolher para proteger”. Os recursos serão utilizados para atender 22 crianças e adolescentes com deficiências múltiplas e são oriundos da captação pelo Banco de Projetos do Fundo da Infância e Adolescência, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca). A assinatura será no Pequeno Cotolengo, na rua José Gonçalves Júnior, 140 , Campo Comprido, às 11h30.

A Sejuf também está liberando durante este ano Pequeno Cotolengo mais R$ 3,9 milhões para o atendimento a 127 acolhidos pela entidade, totalizando R$ 5,2 milhões de repasses somente em 2019.