Em Rio Azul-Paraná, na agenda desta tarde de quinta-feira, dia 17 de outubro, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, representando a gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, marcou presença no interior do Paraná e participou da entrega de 48 novas moradias do conjunto Rio Azul VII. Moradias que fazem parte da política de habitação da gestão do Governo do Paraná, em parceria com o Governo Federal, via Caixa Econômica Federal, e a prefeitura municipal de Rio Azul.

“São casas muito bem construídas, em lotes amplos, com toda a infraestrutura e segurança necessárias para que estas famílias, que pagavam aluguel ou viviam em condições precárias, possam ter mais tranquilidade daqui pra frente”, destacou Piana.

Leia mais: aen.pr.gov.br