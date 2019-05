O Governo do Paraná deve remodelar o sistema de transporte de servidores públicos a partir do segundo semestre. O modelo a ser adotado é inspirado em experiências do Ministério da Economia e do Estado de Goiás e, além de redução de custos, também tem como propósito dar mais eficiência à gestão da frota.

Apresentado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (7), durante reunião de secretariado, o sistema prevê a contratação de empresas prestadoras de serviço por meio de licitação. O serviço vai incluir um aplicativo que permitirá gestão online dos deslocamentos, tarifas fechadas e comunicação instantânea com o Portal da Transparência.

Segundo o governador, a iniciativa atende o propósito da gestão de modernizar e dar mais agilidade à máquina pública. “Não é função do Estado gerenciar carros, oficinas. Existe a questão dos carros oficiais das forças de segurança e de saúde, por exemplo, que necessitam dessa dedicação integral, mas nas demais áreas é possível remodelar o atendimento”, afirmou.