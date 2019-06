Estudantes e pesquisadores das universidades e institutos de pesquisa do Paraná serão beneficiados a partir dos próximos dias com 2,9 mil bolsas de pesquisa e extensão. O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta terça-feira (4) em cerimônia no Palácio Iguaçu o lançamento das chamadas públicas para os programas. O investimento total é de R$ 13,9 milhões. .

Os projetos contemplados são os Programas de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibit), Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária (Pibis) e Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (Pibex).

Segundo o governador, o fomento à formação de pesquisadores contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Estado. “A Academia precisa ajudar o setor produtivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas e preparar a nova geração para o futuro. Essas bolsas atingem os alunos, mas também os pesquisadores, cientistas, mestres e doutores para ampliar nosso capital de conhecimento. Queremos construir esse ativo intelectual”, afirmou.

O Paraná dá exemplo de boas soluções na educação”, acrescentou o governador.

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, destacou que a pesquisa na universidade pública começa na iniciação científica. “É o que permite ao pesquisador construir redes, estruturas de formação na área de pesquisa, garante ampliação da massa crítica e ao mesmo tempo a permanência pela formação de novos pesquisadores”, afirmou.

Ramiro Wahrhaftig, presidente da Fundação Araucária, disse que o intuito final das bolsas de pesquisa é que esse capital intelectual volte ao Estado com produtos e processos de alto valor agregado. “Nós temos condições de fomentar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. É uma possibilidade excepcional que o Paraná tem de criar riqueza, emprego e renda por meio de startups e da inovação sistêmica ou aberta”, afirmou.

A partir de 2019 as chamadas públicas da Fundação Araucária passaram a incorporar a construção estrutural dos Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação no Paraná (NAPIs), que visam a articulação mais intensa dos atores do sistema regional de inovação.

O programa Pibic e Pibit vai conceder 1,7 mil bolsas no valor de R$ 400 mensais por 12 meses a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação das instituições de Ensino Superior do Paraná. Serão estimuladas atividades vinculadas à iniciação científica e/ou tecnológica, cuja realização ocorra em âmbito estadual. No total, poderão ser investidos até R$ 8,1 milhões.

Por meio do Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social (Pibis), serão financiadas cerca de mil bolsas de inclusão social com duração de até 12 meses no valor mensal de R$ 400. Um investimento total de até R$ 4,8 milhões.