Governo do PR deverá flexibilizar isolamento por coronavírus entre 10 e 12 dias

O Governo paranaense deverá liberar o comércio e demais atividades econômicas do setor produtivo que cumprindo o período de isolamento pelo coronavírus dentro de 10 a 12 dias, contando a partir da quarta-feira (1). Os empresários estão preocupados com os negócios, com a manutenção do emprego e pedem apoio das entidades governamentais da área econômica.

A previsão é do vice-governador, empresário Darci Piana, que reuniu o G7 – representantes do setor produtivo do Estado – e entidades da área econômica do governo – Paraná Fomento, BRDE, Paraná Invest e Agricultura – para discutir uma saída em função da Covid-19, preservando vidas e evitando perdas dos empresários e desemprego.

Piana afirmou que os empresários estão conscientes do grave problema e há um consenso de que a prioridade é a saúde. Eles concordam em manter o isolamento, mas pedem que o governo flexibilize alguns segmentos, liberando o retorno do trabalho aos poucos.

O vice-governador disse aos empresários que, embora a Sesa (Secretaria de Saúde do Estado) esteja bem estruturada, a pandemia é séria e “não podemos nos descuidar, porque, senão, haverão muitas mortes e não é isso o que queremos”, alertou. Por isso, comentou aos empresários vão manter as empresas fechadas até que a situação se amenize.