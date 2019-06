Visita ao diretor-geral brasileiro de Itaipu,

general Joaquim Silva e Luna no Centro Executivo da Itaipu,

em Foz do Iguaçu

Na agenda desta semana, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, reuniu-se com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. Acompanhado do secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Márcio Nunes, e do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, agradeceu a confiança da empresa em conceder ao Estado a administração da obra da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, custeada pela margem brasileira da binacional, e debateu com o general diversos temas, como questões logísticas, a reabertura da Estrada do Colono e uma possível parceria com o Centro Internacional de Energias Renováveis–Biogás (CIBiogás) para transformar resíduos orgânicos em biometano.

“A sinergia entre o governo do Paraná e Itaipu é fundamental. A Itaipu tem um papel importantíssimo para o nosso desenvolvimento, tanto na questão econômica como na ambiental. Por isso, a nossa ideia é criar uma agenda positiva constante, para que isso possa sair do papel e ser transformado em qualidade de vida para a população”, declarou o governador.

Pela Itaipu, participaram os diretores Cezar Eduardo Ziliotto (jurídico), Anatalicio Risden Junior (financeiro executivo) e o recém-empossado Luiz Felipe Kraemer Carbonell (Coordenação). O ex-diretor de Coordenação Newton Kaminski também estava presente.

Nesta quinta-feira, o vice-governador Darci Piana esteve em reunião, com diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. Durante a a conversa. Piana, que também é presidente da Fecomércio PR e Sebrae PR defendeu um maior estreitamento com a binacional, além do envolvimento do governo do Paraná em políticas públicas que incentivem a produção do biogás e do biometano no Estado. Após o encontro com Silva e Luna, o vice-governador visitou a Unidade de Demonstração de Biogás e Biometano da Itaipu. “Precisamos aplicar as soluções do biogás o mais rápido possível no estado. O governo precisa preparar uma política que dê incentivo às pessoas utilizarem isso”, afirmou Piana. “E vou tentar fazer a minha parte para ajudar o Paraná a ser o pioneiro em aplicação do biogás e do biometano no estado, concluiu o vice-governador.

