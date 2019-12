O Parque Estadual da Ilha das Cobras, onde era usada como residência oficial de veraneio do Executivo estadual, vai ganhar uma escola de gastronomia, turismo e educação ambiental para a qualificação da população que vive no litoral do Paraná. Nesta quarta-feira (18), a União renovou o termo de cessão do imóvel ao Estado, que regulariza o uso do local para a atividade e é o primeiro passo para a implantação da Escola do Mar.

O documento foi assinado no Palácio Iguaçu pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, junto do vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR e preside o Conselho Deliberativo do SEBRAE-PR e pelo secretário adjunto de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Mauro de Santana Filho.

O projeto, que constava no plano de governo de Ratinho Junior, garante a preservação ambiental e estimula o turismo sustentável, oferecendo uma alternativa para os moradores do Litoral. “É uma proposta simbólica. Aquilo que era para ser utilizado no lazer da família do governante vai passar a ser um instrumento de educação para milhares de jovens, que vão melhorar a vida de sua família”, disse o governador.

“O governo trabalha para potencializar o turismo no Paraná, em especial do Litoral. Esse projeto também vai ajudar nesse sentido, ao qualificar as pessoas que vão atender nossos turistas”, afirmou Ratinho Junior.

Com informações da AEN e fotos: Geraldo Bubniak/AEN