Os Portos do Paraná publicou através da sua rede social nesta tarde de terça-feira 23/4, as primeiras imagens do governador Carlos Massa Ratinho Junior liderando missão oficial do Governo do Estado à China nesta semana. O secretário de Estado da Infraestrutura Logística, Sandro Alex, e o presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia acompanham o governador e participam da 22ª Conferência Mundial de Dragagem.

Paraná e a China já mantêm boa relação comercial. O mercado chinês é o principal destino das exportações paranaenses (44% do total exportado em 2018). Segundo informou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, “o fundo chinês já investe no Litoral paranaense. Em 2018 a China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPort), uma das maiores operadoras globais de terminais de contêineres, comprou 90% do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP)”.