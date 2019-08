O Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, o vice Darci Piana, e o chefe da Casa Civil, Guto Silva, acompanhados de diversas autoridades políticas e empresariais lançaram há pouco, nesta quarta-feira (14), o “Programa Descomplica”, amplo programa que tem como objetivo precípuo, identificar os principais obstáculos burocráticos e, facilitar a melhora no ambiente de negócios para os empresários e empresárias que desejarem abrir empresas no Paraná.

E, por consequência, investir, gerar emprego, renda e trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos os paranaenses e parceiros.

O programa envolve diferentes setores do governo do Estado, e em breve atualizaremos a nota com mais informações e fotos da AEN.

Estão presentes diversas lideranças de vários órgãos importantes.

Com informações da assessoria