O Paraná terá neste ano uma série de competições que ajudarão a estimular práticas esportivas, além de evidenciar as belezas do Estado, atrair turistas e movimentar a economia de diversas regiões. São os Jogos de Aventura e Natureza, uma iniciativa pioneira no Brasil em formato e abrangência, que foi lançada nesta terça-feira (23) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Cerca de 500 pessoas participaram do evento de apresentação dos jogos no Palácio Iguaçu. São 29 modalidades esportivas e as disputas acontecem em 26 municípios paranaenses. A previsão é que as cinco etapas da competição reúnam 200 mil pessoas, entre atletas, dirigentes de federações esportivas e a comunidade que acompanhará as disputas. As competições começam em agosto, no Litoral.

“Queremos que o Paraná seja ativo e vivo, que estimule as pessoas a curtirem a beleza natural e a vida saudável”, disse o governador na solenidade, com a presença de atletas, paratletas e dirigentes de entidades esportivas. O evento de lançamento também incluiu uma exposição temática das modalidades, instalada no hall de entrada do Palácio Iguaçu.

O objetivo dos Jogos, afirmou Ratinho Junior, é fazer com que o esporte seja uma ferramenta para divulgar as riquezas naturais do Paraná, estimular os paranaenses a conhecerem as atrações, chamar turistas brasileiros e estrangeiros.“

O presidente da Esporte Paraná, Helio Wirbiski, destacou que os Jogos de Aventura e Natureza têm formato inédito na história do esporte do Paraná e que eles integram diversos órgãos estaduais. “É uma ação intersetorial, além da área de esporte e educação, atuam o desenvolvimento sustentável e turismo, a comunicação social e cultura, a Copel, Sanepar, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros”, explicou.

As modalidades que integram os jogos são: pesca esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, standup paddle, triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo, parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer, vôlei de praia, BMX, mountain bike, cicloturismo, jeep, rally, corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de aventura, cross country e hand beach.