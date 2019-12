Vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, participou ao lado dos empresários da inauguração da fábrica no Paraná



Nesta quinta-feira (12), o Vice Governador Darci Piana participou, ao lado do presidente da TACHI – S do Brasil, Luis Soria, vice-presidente da Renault, Tomoaki Yoshida, CEO da TACHI – S Brasil, Yamamoto San, diretor de compras da Renault, Victor Valkov e o prefeito de São José dos Pinhais, Antônio Fenelon do evento histórico que inaugurou a fábrica da multinacional japonesa Tachi-s, em São José dos Pinhais.

“Estamos felizes com o ambiente e o momento que vivemos, são diversos investimentos e melhorias na infraestrutura do estado, nessa gestão inovadora do governador Carlos Massa Ratinho Junior, hoje temos os três senadores trabalhando juntos pelo desenvolvimento do Paraná. A vinda de mais empresas e produtos para nosso Estado é uma prova de confiança. Queremos que a Tachi-s continue a crescer e investir no Brasil. Isso gera mais renda e empregos e melhora a qualidade de vida dos paranaenses. O Governo estará sempre ao lado dos empresários que querem investir no Paraná”, salientou Piana.



A Tachi-S foi fundada em 1957 no Japão, na cidade de Tachikawa com o nome de Tachikawa Spring Co. e destinava-se a produção de molas para assentos. Ao longo do tempo foi se especializando, evoluindo e hoje tornou-se uma das maiores fornecedoras

de assentos automobilísticos no cenário mundial.

Em 2012 a Tachi-S chegou ao Brasil instalando se em Resende-RJ para desenvolvimento e fornecimento de assentos automotivos para a Nissan. Em 2017 firmou-se um acordo com a Renault do Brasil para desenvolvimento e fornecimento de assentos automotivos primeiramente para o projeto HJD, onde estrategicamente fez-se necessário a instalação de uma nova planta em São José dos Pinhais-PR. Essa nova planta foi registrada em março de 2018.



Ao longo de 2018 e 2019 foram realizadas as instalações de infraestruturas, equipamentos e contratações para a realização dos primeiros try outs, testes e entregas em conformidade com o cronograma dos eventos do cliente.

“A nova unidade vai gerar 90 empregos diretos, mas o número pode crescer de acordo com as circunstâncias de mercado” destacou o presidente da Tachi-s do Brasil, Luis Soria.

A Tachi-s está presente em 13 países em todo o mundo.

