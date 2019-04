O governo do Sri Lanka apontou o grupo jihadista NTJ (National Thowheeth Jama’ath, ou Organização Nacional Monoteísta) como responsável pelos ataques contra igrejas e hotéis do país que deixaram 290 mortos no domingo (21). Nenhum grupo reivindicou a autoria das ações.

Foi decretado estado de emergência a partir da 0h de terça (15h30 de segunda em Brasília). A medida aumenta os poderes das forças de segurança, que poderão interrogar e prender suspeitos sem ordem judicial.

O governo está sendo criticado porque as autoridades haviam sido alertadas sobre uma ameaça do NTJ a igrejas. O comando de segurança disse que não recebeu o alerta.

“Catorze dias antes que esses incidentes ocorressem, fomos informados”, afirmou a ministra da Saúde, Rajitha Senaratne. “No dia 9 de abril, o chefe de inteligência nacional escreve uma carta em que muitos dos nomes dos membros da organização terrorista estavam escritos.”

O premiê não vinha recebendo relatórios de segurança desde uma disputa, no ano passado, com o presidente Maithripala Sirisena.

Sirisena demitiu Wickremesinghe em outubro e tentou instalar outro premiê, detonado uma crise constitucional. Sob pressão da Suprema Corte, Sirisena teve de reinstituir Wickremesinghe, mas teria usurpado algumas funções.

O ministro do Planejamento, Rauff Hakeem, chamou os ataques de “uma falha colossal de inteligência”.

Até agora, foram detidas 24 suspeitos pelos ataques. Investigadores disseram que sete homens-bomba atuaram – dois no hotel Shangri-La, em Colombo, e os demais em três igrejas e outros dois hotéis.

A maioria das explosões ocorreu durante missas de Páscoa ou no momento em que hóspedes tomavam café da manhã nos hotéis.

Colombo decretou luto nacional para terça. O Sri Lanka não registrava um cenário de tamanha violência desde o fim da guerra civil, há dez anos.

O NTJ se tornou conhecido no Sri Lanka depois seus membros atacaram estátuas budistas em dezembro, ação que chocou a maioria dessa religião. Abdul Razik, um dos responsáveis pelo grupo, foi preso várias vezes por incitamento ao ódio religioso.

Para o governo, os ataques foram realizados com apoio de uma rede internacional, mas não foram citados nomes.

Na opinião de Iain Overton, diretor da Ação em Violência Armada, os atentados mostram que a capacidade do Estado Islâmico (EI) de influenciar ataques terroristas pelo mundo continua presente.

“É quase impossível dizer se [o ataque] foi feito por ordem direta do EI ou por sua influência. Mas o EI opera por meio da influência. A propaganda é um elemento estratégico. Eles tentam repassar suas ideias para um grande número de grupos pequenos e lobos solitários”, disse Overton.

“Não creio que [o NTJ] seja um grupo grande operando no Sri Lanka, mas certamente sabemos que há muitos lutando pelo EI em diferentes países. E o Sri Lanka é um deles”, diz o jornalista, autor do livro “The Price of Paradise: How the Suicide Bomber Shaped the Modern World” (O Preço do Paraíso – Como Homens-Bomba Deram Forma ao Mundo Moderno, de 2019, não lançado no Brasil).

“É provável que mais ataques dessa natureza aconteçam.”