Ponta Grossa e outros 12 municípios dos Campos Gerais vão investir R$ 19,9 milhões em pavimentação de ruas, compra de equipamentos de videomonitoramento, máquinas, ambulância e ônibus escolares, além de ações na área da saúde. Os recursos são do Governo do Estado. As licitações e homologações das obras e aquisições foram autorizadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (24) em Ponta Grossa.

A confirmação dos recursos encerrou a passagem do Governo do Estado por Ponta Grossa. A cidade polo dos Campos Gerais foi a sede administrativa do Executivo na quarta e quinta-feira (23 e 24).

O governador destacou a importância da iniciativa e da atenção do governo aos municípios. “Trazer o governo para o Interior é inovador e nos possibilita estar perto das pessoas e conhecer os investimentos que os municípios precisam”, afirmou o governador. “Foi para investir em setores e ações prioritárias para a população que tomamos medidas de economia, cortamos mordomias”, acrescentou.

A maior parte dos recursos é para Ponta Grossa: os projetos do município somam R$ 8,2 milhões. Do total, R$ 3,35 milhões são convênios com a Secretaria da Saúde, para custeio da Santa Casa de Misericórdia no serviço de oncologia (R$ 2,3 milhões) e para a compra de tomógrafo, no valor de R$ 1 milhão, para a Associação Hospitalar Bom Jesus, que faz 70% de seus atendimentos pelo SUS.

A prefeitura de Ponta Grossa também vai adquirir aparelhos de ar-condicionado e de videomonitoramento. Além disso, foi firmado convênio com a Secretaria da Infraestrutura e Logística, da ordem de R$ 4,6 milhões, para a construção de ciclovias na estrada que leva ao Buraco do Padre, um dos principais pontos turísticos da região. “Uma ação em infraestrutura que vai beneficiar ainda mais o turismo do Paraná”, ressaltou o secretário Sandro Alex.

“São muitos investimentos para Ponta Grossa. Todos os secretários estiveram aqui para tratar de assuntos de interesse da cidade e da região. Todos esses projetos vão se frutificar”, afirmou Marcelo Rangel, prefeito de Ponta Grossa.