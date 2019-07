O Governo do Paraná confirmou nesta quinta-feira (25), em Prudentópolis, o repasse de R$ 12,6 milhões para ações e investimentos em sete municípios do Centro-Sul e Sul do Estado. As ações são das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e da Agricultura e Abastecimento e Sanepar.

Desse total, R$ 1 milhão é a fundo perdido. Outra parte é do Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM), linha operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e Secretaria do Desenvolvimento Urbano, além do investimento próprio da Sanepar.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou o repasse dos recursos para prefeitos durante a solenidade de entrega de casas populares para 49 famílias de Prudentópolis. “Os municípios sozinhos não têm condições financeiras para investimentos de porte, por isso a importância dessa parceria com o Estado”, afirmou o governador. Ratinho Junior autorizou licitações e homologações para obras estruturantes, ampliação de rede coletora e compras de veículos para uso na administração e equipamentos rodoviários.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, voltou a reforçar a importância da parceria entre Governo do Estado e municípios, melhorando a vida da população paranaense. “São obras para melhorar a vida das pessoas, como escolas, equipamentos e serviços”, afirmou.

O pacote de intervenções urbanas contempla ações em diferentes áreas. O maior montante de recursos é para Prudentópolis. São R$ 2,5 milhões para pavimentação de ruas e compra de equipamento rodoviário. Além disso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento fará obra de pavimentação com pedras irregulares de duas estradas rurais do município.

Guamiranga terá R$ 1,5 milhão para a construção do prédio da prefeitura. “Um município pequeno e carente como o nosso,com arrecadação pequena, depende muito do Governo do Estado. Ficamos contentes por estarmos sendo atendidos”, destacou Ângelo Machado do Nascimento, prefeito da cidade.

Ainda em relação à infraestrutura, Turvo vai investir cerca de R$ 125 mil na reforma do terminal rodoviário intermunicipal. O município também vai comprar um automóvel e um caminhão basculante, totalizando aproximadamente R$ 500 mil. Bituruna destinará R$ 800 mil para a ampliação da Escola Municipal Santo Antônio e a compra de dois caminhões. Cruz Machado (R$ 73 mil) e Teixeira Soares (R$ 274 mil) tiveram liberações para a compra de automóveis e maquinário.

Em Irati, a Sanepar deu início a uma obra de ampliação do sistema de abastecimento de água (reservatório e adequação de redes). O reservatório tem capacidade para armazenar 1 milhão e 600 mil litros de água tratada. Com isso, o volume do reservatório foi ampliado em 60%, o que deve contribuir para o abastecimento da cidade nos próximos 30 anos.

O novo reservatório fica no bairro Fernando Gomes e abastece a região Sul do município. A companhia está investindo R$ 6,3 milhões no município. “Há vários anos que Irati sofre com a falta de água. Essa obra vai resolver Isso, acabando com o problema no bairro mais populoso da cidade”, ressaltou Jorge Derbli, prefeito do município.

Participaram do evento o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Alexandre Curi; o vice-prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler; além de prefeitos e vereadores da região.

Foto: AEN/PR