Governo anuncia medidas de crédito a pequenas e médias empresas

O governo federal anunciou durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira (27), que irá disponibilizar uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, a medida vai financiar salários pelo período de dois meses.

O anuncio foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o programa vai disponibilizar no máximo R$ 20 bilhões por mês, ou seja, R$ 40 bilhões em dois meses.

Segundo Campos Neto, porém, o dinheiro vai financiar, no máximo, dois salários mínimos por trabalhador.

Ou seja quem já possui um salário de até dois salários mínimos continuará a ter o mesmo rendimento, porém para os funcionários que ganham acima de dois salários mínimos, o financiamento estará limitado a apenas dois salários mínimos.

De acordo com o presidente do BC:

o financiamento estará disponível para empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano;

o dinheiro será exclusivo para folha de pagamento;

a empresa terá 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo;

os juros serão de 3,75% ao ano.

Fora isso, o presidente do Banco Central explicou que as empresas que contratarem essa linha de crédito não poderão demitir funcionários pelo período de dois meses.

“O dinheiro vai direto para a folha de pagamento. A empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário, cai direto no cpf do funcionário. A empresa fica só com a dívida”, disse Campos Neto.

