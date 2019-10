O governador Carlos Massa Ratinho Junior disse nesta quinta-feira (31), na abertura do encontro Governo 5.0, em Foz do Iguaçu, que o planejamento do Estado para os próximos anos será feito a muitas mãos, em parceria com os municípios, e que a inovação, o Novo Pensar e Novo Fazer, deve estar a serviço de todos os paranaenses. Ratinho Junior também assinou um pacote de investimentos de R$ 351 milhões nos municípios para os próximos anos.

O encontro Governo 5.0 reúne prefeitos, secretários estaduais, representantes da Itaipu, de empresas públicas e de outros poderes. O evento abre espaço para a discussão de mudanças na administração pública, de projetos construídos em conjunto e também para reforçar o conceito que orienta a prática inovadora nos serviços públicos, para que o Estado seja mais eficiente na entrega de resultados à população.

“Temos trabalhado desde janeiro para o Paraná remar para o mesmo lado, o mesmo destino. Não à toa geramos 60 mil novos empregos, temos a indústria que mais cresce e atraímos R$ 17,96 bilhões em investimentos privados. Os prefeitos precisam acompanhar o que o Estado vem fazendo, precisamos dessa sintonia”, afirmou Ratinho Junior.

Segundo ele, o Governo 5.0 tem como intuito final levar tecnologia para beneficiar a vida das pessoas e dar agilidade ao poder público. “É parte de um processo de construção de um novo modelo de gestão. Queremos fazer desse evento uma plataforma de parceria com os municípios para aprender e escutar, para que a vida das pessoas seja impactada da prefeitura até o Governo”, destacou.

“Queremos novas ideias, olhar o que o mundo vem fazendo, o que os países estão fazendo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dessa maneira vamos avançar ainda mais em educação, regionalizar a saúde de maneira permanente e fomentar a política de modernização do Estado”, acrescentou o governador.