O Palácio dos Bandeirantes será palco, neste sábado (27), da segunda reunião de Governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O encontro ocorre a partir das 8h30, na sede do Executivo paulista.

O evento terá a cobertura completa nas redes sociais oficiais do Governo do Estado, com tuítes em tempo real, além da transmissão ao vivo da coletiva de imprensa, que será realizada às 12h. O encerramento do encontro, previsto para 16h, também contará com transmissão ao vivo em todos os canais do Governo Paulista.

Além dos líderes estaduais, o encontro também terá a presença de Vices-Governadores e Secretários de Estado, em debates temáticos sobre gestão pública. O Cosud reúne os Governadores João Doria (SP), Wilson Witzel (RJ), Ratinho Jr (PR), Romeu Zema (MG), Renato Casagrande (ES), Carlos Moisés (SC) e Eduardo Leite (RS).

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, nesta semana apresenta em Xangai, os projetos de infraestrutura do Paraná a executivos da Companhia de Construção de Comunicação da China. A confirmação da presença do governador em exercício Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR será confirmada na agenda de sábado de manhã, pela assessoria da vice governadoria.

A programação do evento também prevê reuniões entre Secretários de Estado para a discussão de propostas conjuntas para áreas como segurança pública, educação, saúde e infraestrutura. A reunião do Cosud vai se estender até o fim da tarde de sábado e prevê uma visita dos Governadores ao Centro de Operações da Polícia Militar, no centro da capital paulista.

As salas temáticas do evento abordarão diversos assuntos fundamentais para as administrações estaduais, como desenvolvimento econômico, tecnologia, turismo, agricultura, logística e transporte, infraestrutura e meio ambiente, segurança pública, saúde, educação, fazenda e planejamento.

Aos líderes estaduais, caberão discussões sobre temas econômicos nacionais, como Reforma da Previdência, renegociação das dívidas dos Estados com a União e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com informações das assessorias e Governo de Sp. Foto: reprodução da internet