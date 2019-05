O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta quinta-feira (9), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, o programa Escola Segura, que vai reforçar a segurança no entorno das escolas da rede estadual. O lançamento aconteceu no Colégio Estadual Ulysses Guimarães, uma das 51 unidades que recebem, neste primeiro momento, os policiais militares da reserva que farão atividades preventivas nas escolas.

O programa será implementado inicialmente em colégios de Foz do Iguaçu, cidade de fronteira internacional; Londrina, segunda maior cidade do Paraná; e na Região Metropolitana de Curitiba. O Escola Segura já começa a funcionar nesta semana em todas essas cidades. Em Foz do Iguaçu oito colégios serão contemplados.

O governador ressaltou que o projeto, inédito no Brasil, é um compromisso seu de campanha. “É um compromisso com o Paraná que conseguimos tirar do papel. Nossos policiais ficarão nas portas das escolas para cuidar dos alunos, dos professores e dar tranquilidade para os pais”, afirmou Ratinho Junior. “Esses profissionais de segurança foram treinados, capacitados, para dar todo amparo a esses colégios e também espantar os malandros que ficam na porta das escolas para vender droga”.

A escolha dos locais para implantação, destacou ele, levou em conta critérios técnicos que englobam número de alunos, tamanho das escolas e se elas estão localizadas em bairros violentos. “Foz do Iguaçu tem a questão estratégica de ser cidade de fronteira, com uma série de problemas para enfrentar”, explicou. “Em seguida vem Londrina, que é uma cidade grande, e a Região Metropolitana de Curitiba, devido aos índices de violência”.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, afirmou que o projeto é fundamental para a cidade. “Fico feliz pelo Governo do Estado ter escolhido Foz. Nossas escolas são estratégicas para o desenvolvimento do nosso município. Não podemos enxergar a cidade crescendo e se desenvolvendo se não tivermos escolas seguranças”, disse.