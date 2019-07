O Governador em exercício do Estado do Paraná, Darci Piana, participa na manhã desta quinta-feira, na cidade de Ponta Grossa, do Lançamento do Programa Cidades Experimentais através do DETRAN e em parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa.

O programa é um projeto tecnológico que visa a melhoria de serviços de mobilidade urbana do município. A iniciativa consiste em aplicar, em ambiente real, soluções tecnológicas de mobilidade urbana para as cidades inteligentes do futuro.

Ponta Grossa será a primeira cidade a receber esse projeto do Detran-PR.

O evento será realizado, no Conservatório da Música Maestro Paulino, Rua Frederico Wagner, 150 – Bairro Olarias.

Paraná Day em Nova York

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e a equipe do Paraná apresentam durante esta semana oportunidades que o Estado oferece a um grupo de executivos de corporações internacionais que mantêm investimentos globais nos Estados Unidos. Ratinho Jr também apresentou na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, os avanços do Paraná na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçou o compromisso do Estado com a Agenda 2030. A agenda desta quinta-feira (18), terá reunião no escritório da Microsoft. O compromisso tem como objetivo ampliar as discussões em torno de tecnologias voltadas a administração pública. As últimas conversas e encontros da missão paranaense serão visitas técnicas à polícia de Nova York para troca de experiências na área de segurança.