Governador em exercício se reúne com nova diretoria do Core-PR

O governador em exercício Darci Piana recebeu nesta sexta-feira (8) a nova diretoria do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná (Core-PR). O presidente da entidade, Paulo Nauiack, e os novos conselheiros tomaram posse em fevereiro deste ano para o quadriênio 2019-2022.

Na reunião, Piana reforçou o compromisso do Estado com o desenvolvimento da economia. “O objetivo é garantir investimentos que contribuirão com a geração de empregos, aumento de salários e melhorias de infraestrutura e logística”, disse.

Outra frente, ainda segundo ele, é a ampliação do relacionamento com o governo federal, bancos e empresas, visando o crescimento do comércio, indústria e demais setores.

O presidente Core -PR disse que a entidade está alinhada com os propósitos de desenvolvimento do Estado. “Como temos capilaridade da indústria ao comércio e estamos em todo o Paraná, podemos ser parceiros no desenvolvimento, na fiscalização e na sinalização, mostrando os setores e locais que mais precisam de apoio e investimento”, afirmou.

SINTONIA – O chefe da Casa Civil, Guto Silva, reforçou que o Governo do Estado manterá o contato com todos os segmentos da economia. “É importante a sintonia fina com o setor produtivo para que, dessa forma, possamos trabalhar juntos”, disse. Ele ressaltou também o desempenho da economia do Estado em janeiro. De acordo com indicadores oficiais, houve aumento de 14,6% na abertura de empresas e a criação de 9,1 mil novos empregos formais.

PRESENÇAS – Todos os novos conselheiros participaram do encontro.