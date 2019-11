O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, esteve nesta tarde em Faxinal do Céu para recepcionar os novos residentes técnicos que vão atuar na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Eles farão uma imersão de uma semana para conhecer a estrutura ambiental do Paraná e, pelos próximos dois anos, vão ajudar o Estado nas questões ambientais, aliando os conhecimentos técnico e científico para que o Paraná possa se desenvolver sem deixar de lado a sustentabilidade ambiental.