Governador em exercício participa da 49a ExpoParanavaí

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, participa neste final de semana da abertura da 49ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Paranavaí (ExpoParanavaí), no Noroeste do Estado. Os secretários da Agricultura, Norberto Ortigara, e do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, também estarão presentes.

O estande institucional da Secretaria da Agricultura terá palestras sobre produção animal, controle de formigas cortadeiras, irrigação, o fim da vacinação contra febre aftosa e produção de mandioca no Noroeste.

São 10 dias de festa, mais de R$ 40 milhões em movimentação financeira e R$ 25 milhões em volume de negócios financiados e prospectados durante a ExpoParanavaí. Um encontro de mais de 200 mil visitantes, 5 mil produtores rurais, 400 expositores e 6 mil animais.

Esta grande festa acontece no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva, uma área de quase 315 mil m², às margens da BR-376, principal rodovia do Estado do Paraná.

A estrutura do Parque conta com 8 bilheterias, amplo estacionamento com vagas para mais de 2 mil veículos, arena com arquibancada, palco para shows, pavilhões para instalação de bares e lanchonetes, da Indústria e Comércio, do artesanato, de veículos e de exposições de animais, pistas de julgamento e de laço, espaços para festas como o Rancho do Nelore e o Rancho do Criador, e os recintos de leilão Jaffer Felício Jorge e Bella Thuronyi.

Mais de 180 profissionais trabalham diariamente para garantir total segurança e a melhor festa para o público durante todo o evento. São bombeiros, equipe de segurança e produção de shows, empenhando todos os esforços para que todo mundo possa curtir ao máximo.

São mais de 800 empregos diretos durante todo o processo de preparação e os 10 dias de feira!

