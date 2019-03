Governador em Exercício confirma agenda no Noroeste do Paraná

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, participa na próxima quarta-feira (06), em Prudentópolis, da cerimônia que vai ocorrer a assinatura do termo de intercâmbio entre as cidades de Prudentópolis e Ternopil ( Ucrânia ). A iniciativa reforça ainda mais a parceria entre o Paraná e Brasil com a Ucrânia.

Na quinta-feira (07), a cidade de Umuarama recebe a visita do governador em exercício do Paraná. Na agenda de Darci Piana está confirmado a participação na 45ª Expo Umuarama/18ª Internacional. Carlos Massa Ratinho Junior participou da solenidade de lançamento e enalteceu a importância do evento como vitrine do desenvolvimento regional. “Eu acredito muito na força da exposição e quero dizer que o governo do Estado terá uma presença importante aqui. Estamos falando de uma das maiores exposições agropecuárias, comerciais e industriais do Sul do Brasil”, enalteceu. Mais de 800 pessoas, entre associados da Rural, expositores, autoridades e lideranças estiveram ao lado do governador e dos 22 prefeitos da região. Em toda a história da Expo, é a primeira vez que um governador participou do lançamento do evento.

Na sexta-feira (8), Paranavaí recebe o governador em exercício Darci Piana, que confirmou participar da Exposição Agropecuária de Paranavaí (ExpoParanavaí). O evento iniciou na sexta (3) e tem programação até o dia 12 de março.

A organização da feira informou que espera receber 200 mil pessoas. A Sociedade Rural de Paranavaí acredita que serão movimentados R$ 40 milhões em negócios nos dez dias de exposição. Ao todo serão realizados quatro leilões com mais de 6.000 animais. Nesta edição, a feira terá 400 expositores, além de parque de diversões e praça de alimentação.