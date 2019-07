O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta terça-feira (16) com a vice-governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, e propôs parcerias em diversas áreas, mas principalmente em agricultura, segurança pública e uso de tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos. O intuito é fortalecer modelos de gestão entre os dois Estados para ampliar oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

O encontro, que fez parte da agenda do governador Ratinho Junior nos Estados Unidos, teve como objetivo aprender e entender como Nova York consegue aproximar de maneira mais concreta a administração pública de soluções para os cidadãos. “Foi uma visita muito produtiva. Agora as equipes técnicas do Governo do Paraná e do Governo de Nova York vão trabalhar para concretizar essa integração e a troca de experiências”, disse o governador.

Um dos temas abordados foi segurança pública. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o Estado e a cidade de Nova York precisaram revisar os seus procedimentos para impedir novos eventos como aquele. “Conversamos muito sobre esse tema, já que depois dos atendados a cidade e o Estado tiveram que repensar a segurança em todos os níveis. A vice-governadora passou algumas informações e estratégias que as forças de segurança têm adotado ao longo dos últimos anos nessa área”, disse o governador.

Outro aspecto levantado no encontro foi a necessidade de desenvolvimento regional, pilar do plano de gestão do Governo do Estado, com a integração das regiões metropolitanas e grandes corredores de infraestrutura para facilitar a atração de investimentos.

“O Estado de Nova York tem uma política de desenvolvimento regional muito forte, e buscamos entender de que forma podemos usar esses mesmos instrumentos regionais para melhorar a vida das pessoas e, automaticamente, atrair mais investimentos para gerar empregos em nosso Estado”, completou o governador.

Segundo Ratinho Junior, o Paraná ainda apresentou a Kathy Hochul oportunidades de investimento no turismo e o potencial do agronegócio local, como grande celeiro do mundo e produtor em larga escala de soja, trigo e milho, além da cadeia de suínos, frango e leite.