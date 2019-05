O governador Carlos Massa Ratinho Junior conheceu nesta sexta-feira (24) as novas instalações do abatedouro de Aves da Unitá, em Ubiratã, na Região Centro-Oeste do Paraná. As obras de ampliação do frigorífico, uma parceria entre as cooperativas Copacol, Cooperflora e Coagru, ficaram prontas no início deste ano e contaram com um investimento de R$ 330 milhões.

Deste total, R$ 70 milhões foram financiados pelo Governo do Estado, via Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

A ampliação da planta vai aumentar o número de aves abatidas, que hoje é de 240 mil por dia, para 380 mil até o início de 2020. A Unitá gera atualmente 3 mil empregos diretos e prevê a contratação de mais 1,3 mil funcionários até o começo do próximo ano, quando o frigorífico vai funcionar com plena capacidade.

“Unitá junto com a Copacol são duas cooperativas gigantes do nosso Estado. Fico feliz em ver a empresa crescendo, passando para 4.300 funcionários em poucos meses. O que há de mais moderno no mundo está aqui em Ubiratã, neste projeto”, destacou o governador. “Liberamos aqui para a Região Oeste um investimento da Copel de mais de 470 milhões, o maior investimento da história da Copel na região, para aumentar a carga de energia para indústria e também para o pessoal da zona rural não ter mais perdas com quedas de energia”, afirmou.

Ele reforçou ainda que o Governo trabalha para consolidar o Paraná no mercado de produção de proteína animal – frango, boi, peixe e porco -, estimulando e apoiando iniciativas de produtores, grandes ou pequenos. “A ideia é sempre ampliar, porque isso gera muito emprego e, consequentemente, renda”, disse.

A Copacol, Coagru e Cooperflora criaram a Cooperativa Central Unitá, na cidade de Ubiratã, em 2011. Dois anos depois, foi inaugurada a Unidade Industrial de Aves, voltada ao abate e processamento de carne de frango, com investimento de R$ 135 milhões, dos quais R$ 90 milhões financiados pelo BRDE.

“Não é só a planta, tem o que há por trás também: são 4.300 empregos. Tudo isso gera uma riqueza imensa para a região e o Estado”, afirmou o presidente da Copacol, Valter Pitol. PRESENÇAS – Também participaram da visita à fábrica da Unitá os deputados estaduais Coronel Lee e Marcel Micheletto; o presidente da Copel, Daniel Slaviero Pimentel; e o prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte.