O governador Carlos Massa Ratinho Junior confirmou nesta sexta-feira (24), em Cascavel, a liberação de R$ 60 milhões para 36 municípios da região Oeste do Paraná. As obras, melhorias e aquisições fazem parte de um pacote de projetos das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Infraestrutura e Logística, além da Sanepar.

No encontro com prefeitos, realizado na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), Ratinho Junior afirmou que os recursos atendem demandas represadas da região e foram reservados depois das economias realizadas nos primeiros meses de gestão. “São recursos para urbanização, infraestrutura, maquinários. Conseguimos nos organizar financeiramente para fazer esses investimentos essenciais para os municípios”, afirmou.

Na mesma reunião foram anunciados R$ 474 milhões da Copel para reforço na energia elétrica da região. “O pacote de investimento nos municípios se soma aos recursos da Copel. A estatal vai investir R$ 836 milhões neste ano em distribuição em todo o Estado”, destacou o governador.