A Gol Linhas Aéreas anuncia que começa a voar diariamente de São Paulo para Lima, no Peru, a partir de 12 de dezembro. Será o 15º destino da companhia fora do Brasil. A nova rota terá duração média de voo aproximadamente de 5h20, saindo do aeroporto de Guarulhos às 20h55 e pousando na capital peruana à 0h15 (horário local). No retorno, sai de Lima à 1h25 e chega em São Paulo às 8h25 (local).

Os bilhetes estarão disponíveis para compra a partir do dia 15 de maio em todos os canais da companhia (voegol.com.br, aplicativo, central de vendas por telefone, nas lojas da companhia e nas agências de viagem parceiras.

A rota será operada com as aeronaves Boeing 737 MAX 8 e contará com o serviço Premium Economy, que oferece aos passageiros uma série de vantagens exclusivas: o assento do meio é bloqueado, proporcionando mais conforto e privacidade, com compartimento de bagagem exclusivo, acúmulo de milhas no programa Smiles, bem como prioridade no momento do check-in e embarque.

O serviço de bordo terá refeições e bebidas gratuitas e completa plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao vivo, sem custo adicional. O passageiro também poderá se conectar à internet durante o voo, o que permite a ele enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail, por exemplo.

Celso Ferrer, vice-presidente de operações da Gol destaca: “Estamos muito orgulhosos com a inclusão de Lima em nossa malha aérea e continuamos focados no crescimento do nosso mercado internacional. O Peru é um destino estratégico para a companhia, além de ser um dos mais importantes centros turísticos América do Sul”.