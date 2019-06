O Goiás recebeu o Athletico, na quinta-feira (13), e venceu no estádio Serra Dourada por 2 a 1 em duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Kayke abriu o placar para os donos da casa, enquanto Leandro Barcia ampliou a vantagem ainda na primeira etapa. Rafael Vaz fez contra para os visitantes.

O clube esmeraldino soma a segunda vitória seguida na competição e vai para a pausa do Brasileirão dentro do G-6, na zona de classificação para a Libertadores. O Goiás tem 15 pontos e ocupa a sexta colocação. Já o Athletico é o 12º, com 10 pontos.

As duas equipes só voltam a jogar depois da Copa América. Pela décima rodada do Brasileiro, os goianos visitam o Flamengo, enquanto os paranaenses recebem o Internacional.

O Goiás começou com tudo. Logo aos cinco minutos da partida, o atacante aproveitou rebote no campo de ataque e arriscou mesmo distante do gol. Ele contou com ajuda do goleiro Santos e estufou as redes.

O Goiás ampliou a vantagem ainda na primeira etapa. Aos 32 minutos, Kayke desviou de cabeça após cobrança de escanteio, e Leandro Barcia empurrou para o gol. A arbitragem marcou impedimento, mas o lance foi validado pelo árbitro de vídeo (VAR).

O Athletico pressionou no segundo tempo, mas só conseguiu marcar nos acréscimos. Rafael Vaz fez contra.

GOIÁS

Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz, Jefferson; Geovane, Yago Felipe (Gilberto), Giovanni Augusto (Marlone); Michael (Renatinho), Kayke, Leandro Barcia. T.: Claudinei Oliveira

ATHLETICO

Santos; Madson (Jonathan), Paulo André, Léo Pereira, Abner; Wellington (Nikão), Lucho González (Marcelo Cirino), Bruno Guimarães; Bruno Nazário, Marco Ruben, Rony. T.: Tiago Nunes

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Kayke, aos 5min, e Leandro Barcia, aos 32min do primeiro tempo (Goiás); Rafael Vaz (contra), aos 47min do segundo tempo (Athletico)