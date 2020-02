GMQB realiza Operação Receptivo do Itupava

OPERAÇÃO RECEPTIVO DO ITUPAVA

Entre os dias 21/02 e 25/02, a GMQB em apoio ao meio ambiente, realizou a Operação Receptivo do Itupava.

Com aumento de visitantes no feriado de Carnaval ao Parque Estadual Serra da Baitaca, os agentes auxiliaram na fiscalização e abordagens de pessoas e veículos, no intuito de inibir drogas, bebidas alcoólicas, armas, barracas, facões, entre outras proibições conforme lei de manejo do parque.

A ação teve como objetivo atender aos visitantes que vieram aproveitar o feriado de Carnaval, evitando o desmatamento, acampamentos, uso de drogas ilícitas, assim como outras práticas inaceitáveis no local.

O impacto foi positivo, objetivos alcançados, fortalecendo a segurança dos visitantes ao parque.