GM aumenta o policiamento no Centro Histórico de Curitiba

A Guarda Municipal reforçou o efetivo na região central da cidade, com módulos móveis no Memorial e do Palacete Wolf. Na região do Largo, são cerca de vinte homens, com cinco viaturas.



O policiamento será ostensivo no Centro Histórico, durante esta segunda-feira (24/2) e nos próximos dias. "Fizemos o reforço com a presença da Guarda Municipal e o apoio de equipes da Polícia Militar, em função dos atos de vandalismo registramos na madrugada desta segunda-feira", explicou o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel. Também no início desta manhã (24/2), equipes extras fizeram a limpeza da região.