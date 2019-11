O GloboEsporte.com irá transmitir ao vivo, e de graça, a partida entre Brasil de Pelotas e Coritiba, hoje, pela 35ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 19h15 no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Para assistir ao jogo, é necessário acessar a página do Tempo Real da partida — que inicia a partir das 18h15 —, logar na Globo.com e dar o play no vídeo central. Vale ressaltar: o cadastro é gratuito. O confronto também será transmitido de forma simultânea pelo canal Premiere.

O Brasil de Pelotas é o atual 12º colocado com 43 pontos, enquanto o Coritiba é o 3º, com 54. Na última rodada, o Xavante buscou o empate em 2 a 2 com o Oeste, ainda nos acréscimos. Já o Coxa arrancou outro empate, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli.

