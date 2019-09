A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) entregou, na quarta-feira (4), o título de Vulto Emérito da capital ao empresário Glaucio José de Mio Geara, presidente da Associação Comercial do Paraná. A homenagem foi uma proposta do vereador Tito Zeglin (PDT) e a solenidade foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Sabino Picolo (DEM).

Todo evento pode ser conferido no YouTube. Mais fotos disponíveis no Flickr.

Empresário há mais de 50 anos, Geara é descendente de italianos e libaneses que migraram para Curitiba no século XIX. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e pós-graduado em Administração de Empresas pela FAE, possui diversos cursos de especialização no Brasil e no exterior, dentro do seu ramo de atividade.

Segundo Tito Zeglin, sua veia empreendedora, conhecimento de mercado e sua sensibilidade para compatibilizar o progresso, o desenvolvimento sustentável e o respeito às tradições “o levaram a ocupar cargos públicos, dentre os quais destaco a Secretaria de Estado da Fazenda”.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também salientou a participação de Geara em questões importantes para o Município, citando o apoio a iniciativas como a lavação do calçadão da Rua XV de Novembro, o programa Rosto da Cidade – com a pintura antipichação de prédios públicos e privados da capital – entre outros. “Glaucio também é um fomentador das relações comerciais do Paraná e de Curitiba com países amigos, ao oferecer reuniões da Associação Comercial ao corpo consular [da capital]”, frisou.

Em seu discurso de agradecimento, Glaucio Geara disse que iria dividir a honraria com familiares e amigos, “que não são poucos”, salientou. O homenageado lembrou sua infância vivida em uma chácara no alto da alameda Dr. Carlos de Carvalho. “Sou da Curitiba dos aterros, das carroças puxadas por burricos. Era um modelo singelo e até poético de se fazer crescer a cidade”, brincou. Ele ainda rememorou seus ancestrais mascates, dos quais disse ter herdado a habilidade para o trato comercial.

Em setembro de 2018, Geara recebeu do prefeito Rafael Greca a Comenda Municipal da Ordem da Luz dos Pinhais de Curitiba. O homenageado também presenteou a CMC com um quadro e alusão aos 150 anos de Ildefonso Correia, o Barão do Serro Azul, fundador da Associação Comercial do Paraná (leia mais).

Participaram ainda da solenidade o vice-governador do Estado, Darci Piana; a primeira dama de Curitiba, Margarita Sansone; o presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, juiz federal Fabrício Bittencourt da Cruz; o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Romulo Marinho Soares; o presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná, Marco Tadeu Barbosa; o presidente da Federação do Transporte de Cargas do Estado do Paraná, Sergio Malucelli; o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Samuel Prestes; o ex-vereador e suplente de senador, Paulo Salamuni; os vereadores Herivelto Oliveira (PPS) e Julieta Reis (DEM); dentre outros.