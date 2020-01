Gestoras preparam o ano letivo em Almirante Tamandaré

Cento e seis gestoras das 53 unidades da rede pública municipal de ensino estiveram reunidas para um dia de organização e planejamento do retorno às aulas. Cerca de 10,5 mil crianças devem voltar para as salas de aula no dia 10 de fevereiro e terão que encontrar escolas organizadas, com qualidade de ensino e de aprendizagem. “Nosso caminho é sermos uma cidade educadora”, apostou o secretário municipal de Educação e Cultura, Jucie Parreira.

TROCA DE COMANDO NO CORPO DE BOMBEIROS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

O Corpo de Bombeiros de Almirante Tamandaré realizou hoje a troca de comando. Saiu o 2º tenente Vinícius Guerios Pereira e entrou o 2º tenente Edson Luiz Feijó Júnior.

Durante a passagem de comando, o tenente coronel Maurício Genero, comandante do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar, firmou o compromisso de lutar para que os pedidos do prefeito Gerson Colodel se tornem realidade do Município: a instalação do Siate (Serviço Integrado de Atendimento a Traumas e Emergências) em Almirante Tamandaré e estruturação da Defesa Civil Estadual para fins de recebimento de verbas federais em casos de necessidade (deslizamentos de terra, por exemplo).

Além dos pedidos, Gerson Colodel aproveitou para anunciar a liberação de R$ 150 mil do Funrebom (Fundo de Reequipamento dos Bombeiros) para reestruturação e ampliação da atual sede no Município, além de compra de equipamentos.