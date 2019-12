A fotógrafa e artista visual Elenize Dezgeniski lança o livro Gesto Contínuo, dia 11 próximo, no Centro Cultural Sistema FIEP , quando estará também expondo as fotos, além de vídeos, áudios e publicações. Em 256 páginas estão imagens selecionadas a partir de um arquivo com mais de 800 peças teatrais fotografadas nos últimos 15 anos.

Além das imagens de cena, o livro contempla os ensaios fotográficos construídos para divulgação e design gráfico dos espetáculos. E conta com textos dos dramaturgos Olga Nenevê, Sueli Araujo e Márcio Mattana, do ator, pesquisador de teatro e jornalista Fernando de Proença e das artistas visuais Milla Jung e Luana Navarro. O texto de apresentação é do crítico e jornalista Valmir Santos.

O livro, editado com apoio do Programa de Apoio e incentivo à Cultura -Fundação Cultural de Curitiba, foi elaborado num processo contínuo de quase dois anos de trabalho, e contou com a assistência de edição da artista Lidia Ueta e da cineasta Débora Zanatta e projeto gráfico de Adriana Alegria.

Agende-se: Centro Cultural Sistema FIEP (Rua Paula Gomes, 270 | Edifício Dr. Celso Charuri | São Francisco), abertura dia 11 de dezembro, às 19h, e a exposição permanece até 7 de abril de 2020. Entrada franca