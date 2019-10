Com mais de 800 revendedoras de veículos automotores como clientes, a Gestauto Brasil, empresa pioneira em garantia mecânica no país, tem presença garantida no 8º Congresso Nacional da Fenauto – Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro, em São Paulo.

O Congresso, que comemora os 20 anos da Fenauto, tem como objetivo estimular a profissionalização e a expansão do setor de venda de veículos seminovos e usados reunindo palestrantes e uma feira de negócios com expositores das principais empresas do setor.

Dentro desse contexto, a Gestauto Brasil estará presente com uma equipe competente apresentando o seguro de garantia mecânica às revendedoras. “A Gestauto é uma empresa parceira das lojas. Com o seguro garantia mecânica, as revendedoras conseguem ter um giro mais rápido do pátio, aumentando a rentabilidade com as vendas e não precisam mais se preocupar com o pós-venda que é gerenciado por nós”, explica Felipe Muraski, diretor da Gestauto Brasil.

A Gestauto oferece três produtos para veículos com até oito anos: Motor e Câmbio com mais de 30 itens cobertos; Garantia Futura com mais de 70 itens cobertos e Garantia Prime, com mais de 100 itens cobertos.

A Gestauto Brasil acumula números expressivos nesse mercado. São 23 mil pós-vendas gerenciados e 70 mil garantias ativadas.

Para acionar a garantia Gestauto, basta o cliente fazer contato pelo suporte técnico via 0800 e pegar o contato da oficina credenciada mais próxima. A avaliação do veículo é feita em até 48 horas.