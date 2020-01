General Villas Bôas conversa com Bolsonaro e Ministros

O presidente Jair Bolsonaro abriu espaço na sua agenda pessoal para visitar o amigo e ex-comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas.

O encontro hoje (19) aconteceu em Brasília. Ele foi acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno.

A residência do militar fica no Setor Militar Urbano, em Brasília. Mesmo enfrentando uma doença grave, o general segue atuando como integrante do governo. Ele é assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Villas Bôas tem 67 anos e sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença degenerativa que não possui cura.

