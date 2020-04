Galochas plebeias para o inverno

Conforto e impermeabilidade, fundamentais para enfrentar o frio e chuva que se avizinham, as galochas são boas opções. A Gasf, marca do grupo catarinense Sol Nascente, traz uma coleção para acompanhar os passos do público feminino, intitulada Happy Day.

Tem galochas com estampas clássicas, listradas, ousadas e de cores básicas. As propostas visam atender os mais diversos looks e momentos da mulher contemporânea, agregando charme e estilo.

Em sua fábrica em Criciúma, a Gasf desenvolve galochas, também chinelos de quarto para os públicos feminino, masculino e infantil, combinando design com conforto, moda e materiais de alta qualidade.

Mas é bom lembrar que a galocha não nasceu fashion e nem feminina. E nem era de borracha muito menos de plástico. Antes era uma bota de couro, que se calçava com a finalidade de proteger os pés da água, de acidentes, da neve. Era século XVIII, na Inglaterra. Seu designer era um sapateiro e o pedido do produto foi de um cliente especial, o duque de Wellington. Com o tempo, as galochas saíram da realeza, foram para pés plebeus e depois, até recentemente, ganhou estilo para agradar as mulheres.





Covid-19 adia Inspiramais

Único salão de inovação e design de materiais para moda da América Latina, devido ao coronavírus que assola o mundo, o Inspiramais transfere a 21ª edição que ocorreria em julho para 5 e 6 de agosto. “A nova data garante a todos mais segurança e conforto”, diz o comunicado, mantendo o local – Centro de Eventos Pró Magno, em São Paulo.

Diz ainda: “Envolvidos pela energia criativa do tema Free Spirit, que nos convoca a pensar no outro e agir pelo bem do universo, a organização está certa que o Inspiramais será, mais uma vez, um espaço de otimismo e força”.

Free Spirit (espírito livre), tema anunciado na edição de janeiro, discutirá “a existência de uma reorganização na forma de pensar e fazer moda, nos orientando por um espírito livre e uma consciência ecológica, coerente com novos princípios, propondo uma reinvenção por meio da criatividade”.

Além disso, a Assintecal – Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, mentora do evento, criou canais virtuais exclusivos para informar todo o setor coureiro calçadista sobre tudo que acontece em suas áreas.

E, ao mesmo tempo em que o salão é adiado, em pleito assinado por Haroldo Ferreira (presidente-executivo da Abicalçados), André Nodari (presidente da Abrameq), e Ilse Guimarães (superintendente da Assintecal), solicita que “toda e qualquer determinação de protesto de título fique suspensa pelo período mínimo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, ou enquanto perdurar os efeitos da pandemia”.

Crianças têm acessórios Mug em dois endereços

A marca de acessórios infantis MUG Kids, instalada em Curitiba numa iniciativa da empresária Daniela Alencar, em três meses já tem duas unidades. E entre os destaques do portfolio estão os laços de slime, coleções inspiradas em personagens infantis do cinema, tiaras, prendedores de chupeta, babadores, suspensórios, gravatas, galochas, meias, muitos deles exclusivos.

Daniela Alencar conta que a MUG surgiu há 15 anos, com muita criatividade no segmento e preços acessíveis. Diz ela que assim, “quando escolhi a marca para empreender, tinha certeza de que a aceitação e sucesso por aqui eram certos”. Os quiosques estão nos shoppings Curitiba desde dezembro e no Mueller. Mas, com a quarentena devido à pandemia do coronavírus, as crianças precisam esperar o comércio reabrir suas portas. Por enquanto, todos em casa!

Vila Urbana vai vender artesanato

Itens artesanais, comercializados pelo próprio criador, desde vestuário, artigos de decoração e móveis, poderão ser encontrados no complexo de gastronomia e entretenimento Vila Urbana, localizado no centro de Curitiba. O espaço vai se chamar Vila Antiques e entrará em ação quando a pandemia do coronavírus passar, nas sextas, das 11h às 23h, e aos sábados, das 11h às 22h.

Os feirantes interessados devem entrar em contato com a administração da Vila Urbana por meio do telefone (41) 3223-0957. “Com a Vila Antiques, vamos oferecer um espaço exclusivo, com toda infraestrutura e segurança necessária para que artesãos e microempresários possam expor seus trabalhos. Um projeto com benefícios para todos envolvidos, e que será mais um grande diferencial do nosso espaço”, conta Lucas Velasques, sócio do Vila Urbana.

Adianta ele que os produtos vão ser expostos em um ambiente de muita movimentação e divulgados nas redes sociais da Vila Urbana e em materiais gráficos que serão distribuídos no centro da cidade, onde fica o complexo (Rua Marechal Deodoro, 686).

Marketing virtual para idosos

Em tempos de #ficaemcasa, o influenciador digital Carlinhos Maia e outros profissionais darão curso para pessoas da terceira idade aspirantes a ganhar dinheiro no ao mundo virtual. As inscrições custam 297 reais, podendo ser parcelado no cartão de crédito. Oferecido na modalidade à distância, em ambiente virtual, pode ser acessado através do site www.cursodocarlinhosmaia.com.br.

Com sete módulos, o curso Marketing de Influência é composto por vídeo aulas com o psicólogo e professor Marcos Vinícius Barbosa, a mentora de business Uliana Ferreira, que disserta sobre “Mídias Sociais e o Ambiente de Negócios”, a publicitária Carina Oiticica, o juiz John Silas, os jornalistas James Silver e Gilka Mafra, responsáveis pelas disciplinas “Estética do MKT de Influência” e “Dimensões Estratégicas nas Mídias Sociais”, respectivamente, e a atriz Cláudia Helena que discorre sobre Estratégias cênicas e teatrais para ter um bom desempenho em frente às câmeras.

Haverá certificação de extensão universitária reconhecida pela Faculdade FAEL, um dos maiores grupos educacionais do país.