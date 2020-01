O Atlético-MG abriu a temporada 2020 com vitória. Com um gol de Fábio Santos no primeiro tempo, derrotou o Uberlândia por 1 a 0, no Parque do Sabiá, pelo Campeonato Mineiro, na terça-feira. O triunfo foi o resultado de uma atuação apagada do Atlético, com baixa produção ofensiva.