Galaxy Z Flip recebe autorização da Anatel

A Samsung prepara o lançamento de mais um celular dobrável no Brasil. Após a chegada do Galaxy Fold, a empresa aguarda a certificação do Galaxy Z Flip, modelo com dobra vertical similar à do Razr 2019, da Motorola. O celular recebeu código SM-F700F/DS, o mesmo que já aparece nos sistemas da Anatel e deverá receber, em breve, o selo que garante a comercialização no país. A informação foi noticiada no blog Os Novos Pinguins e confirmada pelo TechTudo.

O anúncio do smartphone é aguardado para o dia 11 de fevereiro num evento internacional Unpacked que também deverá apresentar a linha Galaxy S20. Espera-se que o smartphone traga especificações menos avançadas que o Fold, o que pode resultar em um preço abaixo dos R$ 12.999 cobrados para adquirir o celular mais caro do país. A data de chegada ao mercado nacional ainda é um mistério.

Rumores que circulam na web, especialmente na mídia especializada coreana, mencionam que o Galaxy Z Flip deverá adotar display Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas construído com vidro ultrafino flexível. A tecnologia substituiria o plástico adotado no Galaxy Fold, apontado como um dos culpados pelo adiamento da comercialização do aparelho após reclamações envolvendo as primeiras unidades de testes.

O celular teria também um leitor de digitais na lateral, assim como o Galaxy S10E, câmera dupla de 12 MP e um sensor interno de 10 MP para selfies. Na parte de fora, o smartphone teria ainda uma tela secundária para visualizar hora, notificações e o nível de bateria.