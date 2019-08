Chocolates que nos remetem ao sabor da infância são os sabores eleitos para entrarem na promoção do Bolo do Mês, da Sodiê Doces Curitiba, de setembro.

O Bolo Galak #115 é produzido com massa branca e tem recheios de trufas brancas com pedaços de chocolate branco e mousse branco, cobertura de mousse branco, raspas de chocolate branco e cerejas.

O segundo sabor da promoção é o Chifon #08. Um delicioso bolo de chocolate, com recheios de mousse de chocolate, cobertura de mousse de chocolate, raspas de chocolate preto e cerejas.

Os dois sabores do Bolo de Mês e as mais de 100 opções de recheios, podem ser consumidos em fatias, na versão inteiro, ou podem compor os kits festa que trazem: bolo, doces, salgados e refrigerante. Outra forma de degustar um bolo Sodiê é pedir por meio do app da marca.

A marca também traz 20 novos sabores de balas de coco: Coco tradicional, Gelada de coco, Prestígio, Chocolate com brigadeiro, Beijinho, Coco com brigadeiro, Cereja, Damasco, Ninho, Ninho com creme de avelã, Negresco, Nozes, Maracujá, Limão, Goiabada, Ovo maltado, Banhada no chocolate ao leite e branco e Morango.

A promoção é válida de 1 a 30 de setembro, em toda a rede de franquias da Sodiê Doces. Basta pedir pelo Bolo do Mês. Os preços podem sofrer variação de acordo com a região. Confira os endereços das lojas no site http://sodiedoces.com.br/lojas