Entidades que compõem o G7, grupo formado pelas federações paranaenses do setor produtivo, encaminharam demandas e se posicionaram sobre medidas estruturantes necessárias para o desenvolvimento do estado e do país. Durante o mês de junho, foram entregues documentos ao vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, ao governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior, e ao secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque. Segundo o coordenador do G7, José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar, o grupo manifestou ao vice-presidente “apoio irrestrito” ao empenho do governo federal e do Congresso Nacional em realizar as reformas previdenciária e tributária. No dia 28 de junho, durante visita do general Hamilton Mourão à sede da Associação Comercial do Paraná (ACP), na condição de presidente da República em exercício, foi entregue documento do G7 com o posicionamento do setor produtivo do Paraná. “Não é uma questão matemática, é uma questão social. A reforma da Previdência Social é uma medida indispensável para o equilíbrio fiscal e uma alavanca para a retomada da economia em todos os seus setores”, afirmam as entidades.

O G7 é formado pela Federação e Organização das Cooperativas do Paraná (Fecoopar), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio/PR), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar) e Associação Comercial do Paraná (ACP).

“Não podemos mais tratar o desemprego como mera estatística. Hoje, são 13,5 milhões de pessoas sem emprego e renda”, diz o texto do documento entregue ao vice-presidente Mourão. “A adoção de regras atualizadas à realidade demográfica brasileira para o regime da Previdência, permitirá, ao minorar o déficit público, equilibrar o orçamento e reduzir os juros básicos – requisito fundamental para a melhoria do emprego e da renda”, avaliam as entidades. Por fim, o G7 reafirma o apoio à continuidade do combate à corrupção, “para a construção de uma sociedade ética com o fortalecimento estratégico das instituições em seu alinhamento com a sociedade civil fundamentado no rigoroso cumprimento das normas legais.”

O documento também menciona a necessidade da reforma tributária. “A classe empresarial apoiou, anteriormente, até mesmo duras medidas de aumentos de impostos, em prol de um futuro melhor no cenário econômico nacional. Eis que chega o momento de os empreendedores receberem contrapartida com a simplificação e redução de impostos. Nem os empresários, nem os trabalhadores podem ser punidos com novos aumentos de carga tributária”, ressalta o G7.

O documento entregue ao general Mourão manifesta apoio à Medida Provisória n° 881, de 30 de abril de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado e análise de impacto regulatório. Para o setor produtivo do Paraná, a MP é uma alternativa para simplificar a vida das empresas e abre espaço para uma maior desburocratização. “A abertura de novos negócios deve acontecer de forma mais rápida e menos burocrática, para que as empresas possam funcionar com mais liberdade, pois elas é que geram emprego e renda no Brasil”, afirma o G7.

Em 19 de junho, o G7 solicitou ao governador do Paraná, Ratinho Junior, medidas para a recomposição do quadro funcional da Adapar, ação importante para atender as exigências do Ministério da Agricultura visando dotar o estado de um serviço de defesa agropecuária reconhecido internacionalmente. O setor produtivo está engajado neste processo, contribuindo para a construção do Posto de Fiscalização de Trânsito Animal (PFTA), na divisa com São Paulo, e atuando em sintonia com o governo estadual para que o Paraná seja reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. “Esse reconhecimento provocará uma transformação nas cadeias produtivas de proteína animal, impulsionando significativamente as exportações de carnes e derivados”, ressaltam as entidades.

Ao secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, o G7 encaminhou, no dia 25 de junho, documento manifestando preocupação com a possibilidade, dentro do processo de reformulação do órgão, da instalação da 5ª Região Fiscal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, retirando de Curitiba a sede atual da 9ª Região Fiscal. As entidades ressaltam a importância da localização geográfica da capital paranaense, com uma estrutura constituída e com entregas eficientes, e os custos para os cofres públicos que serão acarretados em caso de mudanças na sede, hoje responsável pelos estados do Paraná e Santa Catarina. O setor produtivo reivindica, em caso de reformulação, que a sede da 5ª Região Fiscal seja centralizada em Curitiba.