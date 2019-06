Lideranças que integram o G7 – grupo formado pelas principais federações representativas do setor produtivo paranaense – entregaram um documento ao presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, na manhã desta sexta-feira (28/06), expressando apoio às reformas da Previdência e Tributária. Eles estiveram reunidos com Mourão na sede da Associação Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba. “Nós manifestamos apoio irrestrito à firme disposição do Governo, juntamente com o Congresso Nacional, de aprovar as reformas necessárias à retomada do crescimento da economia brasileira. Consideramos que a reforma da Previdência Social é uma medida indispensável para o equilíbrio fiscal e uma alavanca para a retomada da economia em todos os seus setores”, afirma o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken. “Apoiamos também a reforma Tributária, que simplifique e reduza impostos, para que tenhamos um Estado funcional e dinâmico, de tamanho reduzido e moderno, de forma a devolver ao cidadão os serviços de qualidade que se espera”, acrescenta.

O G7 também entregou à Mourão outro documento em que solicita à Receita Federal a manutenção da sede da 5ª Região Fiscal em Curitiba e não em Porto Alegre, como prevê a reformulação em andamento na Receita.

À tarde, Mourão participa da solenidade dos 140 anos do Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio, no bairro Tarumã, na capital paranaense.

Fazem parte do G7, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) e Associação Comercial do Paraná (ACP).

os documentos entregues pelo G7 ao presidente em exercício, Hamiltom Mourão.

Apoio às reformas

5ª Região Fiscal em Curitiba