G1: Poluição do ar em Curitiba cai após medidas de isolamento social

Uma semana após adoção de medidas que fecharam estabelecimentos comerciais e suspenderam as aulas, presença de CO e NO2 no ar da cidade caiu praticamente pela metade. As informações são do site g1.globo.com – jornalista Pedro Brodbeck. A presença de gases poluentes no ar em Curitiba caiu após as recomendações de isolamento social por causa do coronavírus.

De acordo com o Instituto Água e Terra do Paraná, da secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, os registros de dióxido de nitrogênio (NO2) e de monóxido de carbono (CO) chegaram a cair quase que pela metade após a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná editarem decretos restringindo atividades econômicas e suspendendo as aulas. Veja os gráficos: g1.globo.com/pr/parana

O dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono são gases emitidos pela combustão de motores, como os dos automóveis, e pelas indústrias. Segundo especialistas, ambos podem provocar doenças respiratórias.

No dia 19 de março, a Prefeitura de Curitiba determinou o fechamento de vários tipos de estabelecimentos comerciais, como cinemas, academias e salões de beleza.

No dia 21 de março, o governo do estado decretou que apenas atividades consideradas essenciais poderiam continuar funcionando.