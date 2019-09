A Mônica Bergamo noticia na Folha de São Paulo que a Globo, responsável pelo portal G1, demitiu o funcionário que fez um comentário em uma notícia do próprio site ofendendo um menino que participou do desfile de 7 de setembro ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A página do G1 no Facebook publicou no sábado as declarações do menino sobre o desfile do dia 7 de setembro: “melhor desfile de todos”, disse. Logo abaixo, na mesma notícia, o perfil oficial do G1 também respondeu: “Moleque imbecil, vai se alfabetizar”.

Mônica Bergamo diz que a Globo não fala do caso oficialmente, mas fontes internas teriam lhe dito que o comentário foi feito de forma irregular, sem o conhecimento dos editores do site.

O caso ganhou bastante atenção das redes sociais, inclusive teve até Ministro do governo sugerindo que algo fosse feito contra a Globo já que é uma “concessão pública”.