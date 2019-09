De vermelho e preto, o governador Carlos Massa Ratinho Junior e Luciano Hang, empresário e dono da Havan, estiveram na Arena da Baixada, ontem, para assistir a final da Copa do Brasil.

Dentro de campo, vitória do Athletico por 1 a 0 diante do internacional. Fora de campo, Luciano acelera a instalação da nova loja da Havan, que será construída no complexo da estádio do Athletico Paranaense. Anti-petista de carteirinha, Luciano, com a camisa do Athletico, brincou: “só assim para eu vesti vermelho”.

Fontes: fabiocampana.com.br e twitter.com/Valdircbicudo