A Fundação Telefônica Vivo acaba de lançar o Desafio Inova Escola, uma iniciativa que visa estimular processos inovadores no âmbito escolar. O diferencial do Desafio é o caráter colaborativo para a elaboração de um plano de inovação que atenda às necessidades da escola nas diferentes dimensões do fazer educativo, e não inscrever projetos já implantados. O Desafio Inova Escola é parte integrante do Programa ProFuturo, e entende a inovação educativa como um caminho para a criação de novas respostas para os desafios de qualidade e equidade da educação.

O Desafio Inova Escola foi idealizado como parte das comemorações de 20 anos da Fundação Telefônica Vivo, que tem a inovação educativa como eixo norteador. Podem se inscrever grupos de dois a oito educadores, de todo o país, vinculados a escolas da rede pública ou privada. A inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente pelo site do desafio (desafioinovaescola.org.br), até o dia 19 de agosto de 2019.

Ao realizar a inscrição, os educadores participam de uma trilha formativa, ou seja, um curso gratuito em que aprenderá sobre caminhos e ferramentas possíveis para a construção de seu plano de inovação. Concluída a trilha, os planos serão avaliados para selecionar cinco destaques por cada região do país, totalizando 25 iniciativas. Estes 25 planos participarão, ainda, de um processo de voto popular para definição de um destaque de cada região, que será reconhecido pelo potencial de mobilização das escolas. Ainda dentre as 25 iniciativas, um júri de especialistas irá escolher 5 projetos destaques, sem proporcionalidade por regiões, cuja revelação ocorrerá durante o IV Fórum de Inovação Educativa a ser realizado em novembro, em São Paulo. As equipes finalistas receberão assessoria técnica especializada por seis meses, cuja função é de apoiar a implementação e avaliação-pós do plano e apoio financeiro de até R$ 10 mil por plano de inovação além de um intercâmbio entre representantes dos planos selecionados e outras escolas inovadoras brasileiras.

Para a premiação, é importante que os participantes utilizem os aprendizados e ferramentas disponibilizadas na trilha formativa e construam planos de modo coerente, colaborativo e, claro, inovador. Irão se destacar os planos de inovação que melhor atendam aos critérios do Desafio: apropriação das ferramentas propostas na Trilha Formativa; coerência no processo de elaboração do Plano de Inovação; viabilidade de implementação do plano de inovação; relevância do plano para o contexto da comunidade escolar; existência de processos colaborativos no desenvolvimento do plano de inovação; potencial inovador no desenvolvimento do plano.

Outra característica que diferencia o Desafio Inova Escola é que não é necessária nenhuma experiência no tema ou ter um projeto implantado para participar. Só a vontade de mudar, de melhorar algo na escola, uma vez que a trilha formativa fornecerá as ferramentas para apoiar a construção do plano. Composta por cinco módulos, a formação oferece atividades online, além de ações que devem ser executadas nas escolas com o envolvimento de outros atores da comunidade escolar. Todos as equipes que concluírem a trilha formativa receberão certificado digital de participação para cada integrante da equipe, com a carga horária de 32 horas. A proposta é instaurar um movimento de aprendizagem contínua, direcionando os esforços para a construção de soluções inovadoras para os desafios identificados pela equipe. O resultado de cada uma das atividades indicadas será sistematizado, servindo tanto como objeto de análise na seleção quanto para a autorreflexão do grupo.

O Desafio Inova escola tem parceria da Unesco, da Undime, do Consed e do Movimento de Inovação na Educação, além do Cenpec, responsável pela coordenação técnica. “Acreditamos que a construção colaborativa é a melhor forma de implantar novos conceitos na educação. Tudo na Fundação segue este fluxo e não seria diferente no Desafio. Os parceiros foram fundamentais na construção de toda a metodologia, desde o fluxo de informações à validação de ideias. Todo o planejamento do Desafio Inova Escola foi uma construção coletiva, ouvimos especialistas, técnicos e escolas e cada um de nossos parceiros colocou sua experiência à disposição do projeto. Isso faz dele um prêmio ainda mais completo e especial”, explica Americo Mattar, diretor presidente da Fundação Telefônica Vivo.