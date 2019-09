Entidade já soma 150 mil atendimentos gratuitos, todos financiados por doações

Patrícia Vieira

A Fundação Pró-Renal criada em 1984, em Curitiba, visando oferecer assistência social na área da saúde, focada na especialidade de Nefrologia, está comemorando 35 anos de atuação e o marco de 150 mil pacientes atendidos. Atualmente, a entidade que é mantida exclusivamente por doações está atendendo 400 pacientes além de realizar campanhas permanentes de prevenção a doenças reais. Para os próximos anos o objetivo da Fundação é ampliar o atendimento e o número de especialidades oferecidas.

DI&C: Quais os principais serviços oferecidos pela Fundação Pró-Renal?

Anelise: Na instituição, os pacientes carentes têm atendimento gratuito de nefrologia e tratamento adequado nas fases precoces da doença renal. Recebem também acompanhamento da enfermagem, nutrição, podologia, psicologia, odontologia, farmácia e serviço social. Para dar conta de toda essa demanda, a equipe é multiprofissional. São mais de três mil consultas por ano. Neste momento, mais de 400 pacientes estão sendo tratados em nossa sede.

DI&C: Como a fundação se tornou referência no tratamento de doenças renais no Paraná?

Anelise: Oferecemos um atendimento integral. Digo isto porque o trabalho não se limita ao tratamento de saúde, mas também social. Muitos pacientes perdem o emprego por estarem doentes, por exemplo. Precisam dialisar três vezes por semana, ficam quatro ou cinco horas no procedimento. Isso faz com que dependam inteiramente da Fundação. Não têm dinheiro para transporte, alimentação, remédios. Essa necessidade de se atender o paciente renal crônico de forma integral é muito evidente.

DI&C: A Fundação está comemorando 35 anos de atuação. Quantos atendimentos já foram realizados nesse período?

Anelise: Mais de 150 mil pessoas já foram beneficiadas com o atendimento da FPR. Anualmente, mais de 9.000 consultas de Nefrologia são realizadas em nossos ambulatórios médicos. Pela equipe de saúde multiprofissional, são mais de 300 atendimentos por ano.

DI&C: Como a entidade beneficente é mantida?

Anelise: Os recursos provêm única e exclusivamente das doações da comunidade que se sensibilizada e doa através do telefone, da conta de água e de luz. Temos um bazar solidário permanente, algumas feiras de saúde e eventos sociais pontuais que colaboram com recursos financeiros.

DI&C: Qual a infraestrutura oferecida aos pacientes atualmente?

Anelise: Uma estrutura de 1500m², com 22 consultórios.

DI&C: A entidade realiza campanhas de prevenção a doenças reais?

Anelise: Nossas campanhas na comunidade são permanentes. Na maioria das vezes, são promovidas em parceria com o Sesc. Internamente realizamos campanhas com pacientes, familiares e funcionários. No entanto, nossa maior campanha é o evento anual do Dia Mundial do Rim, na qual elaboramos campanhas na comunidade, redes sociais, mídias impressas e para equipes de saúdes de alguns hospitais e empresas.

DI&C: Além dos atendimentos aos pacientes renais, a Fundação Pró-Renal, em parceria com o Instituto Pró-Renal, também investe em pesquisas clínicas. Como atua nessa área?

Anelise: Além dos atendimentos aos pacientes renais, a Fundação Pró-Renal, em parceria com o Instituto Pró-Renal, também investe em pesquisas clínicas. Através de uma equipe especializada, a entidade promove estudos internacionais multicêntricos, com o objetivo de promover avanços científicos para o tratamento da doença. Atualmente, existem 10 pesquisas em andamento.

DI&C: Atualmente a diretoria executiva da Fundação Pró-Renal é comandada por uma mulher, Anelise Marcolin. Quais os principais desafios enfrentados a frente da instituição?

Anelise: Romper padrões, identificar novas alternativas para atingir o resultado, criatividade, visão de sistema e conhecimento: são os desafios diários para trabalhar no terceiro setor, quando não se tem certeza do recurso financeiro.

DI&C: Quais os principais projetos da Fundação Pró-Renal para os próximos anos?

Anelise: Ampliar o atendimento em consultas renais, bem como oferecer consultas populares em outras especialidades, aprimorar ainda mais os cuidados aos pacientes hipertensos e diabéticos, como o consultório de podologia, odontologia e cuidados de enfermagem domiciliar.

Perfil

Fundação: Pró-Renal – Organização da Sociedade Civil

Área de atuação: Assistência social na área da saúde, focada na especialidade de Nefrologia.

Local de atuação: Curitiba, podendo atender pacientes do Brasil todo.

Localização: Rua Vicente Machado, 2190. Bairro Batel. Curitiba/Paraná.

Proprietários ou acionistas: Não há acionistas ou proprietários. A administração da Fundação é composta pelo Presidente Dr. Miguel Carlos Riella, pela Diretora-executiva Anelise Marcolin e um Conselho Curador formado por 24 pessoas.

Funcionários: Há, aproximadamente, 140 funcionários.

Projeção de crescimento para 2019: Nosso crescimento é ilimitado, os recursos financeiros proveem da comunidade. A Fundação depende exclusivamente dessas doações.

História/resumo:

“O médico Miguel Carlos Riella estava nos Estados Unidos, na década de 1970, quando decidiu que fundaria um espaço em Curitiba que fosse referência no cuidado multiprofissional a pacientes com doenças renais. Na época, ele fazia especialização em Nefrologia e observava, com bastante entusiasmo, como as instituições de saúde internacionais funcionavam com o apoio da comunidade. Em 1984, Riella tirou a ideia do papel e criou a Fundação Pró-Renal, na capital paranaense. Hoje, a instituição é única no país e, no ano em que completa 35 anos, já soma 150 mil atendimentos gratuitos, todos financiados por doações.”