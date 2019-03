FTD Digital Arena realiza Café com Ciência & Arte com tema cardiologia

A Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promove hoje, das 18h às 20h, no FTD Digital Arena, a primeira edição do Café com Ciência & Arte de 2019. A iniciativa é do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) e tem o objetivo de estabelecer um diálogo informal com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, levando orientações e informações relacionadas à área da saúde, com o propósito de contribuir para o cotidiano das pessoas.

“A ideia é tornar o conhecimento científico produzido pelos pesquisadores do PPGCS mais acessível à comunidade, de forma mais descontraída e direta. Ao mesmo tempo, orientar os ouvintes para uma vida mais saudável”, explica o professor Ricardo Pinho, coordenador do evento. A ação é gratuita e aberta à participação de professores, estudantes da graduação e pós-graduação e colaboradores da PUCPR, assim como público externo. Uma apresentação artística está prevista na programação.

O tema deste Café com Ciência & Arte será “O que os olhos não veem nem sempre o coração não sente: quais os reais inimigos do coração”, com o médico cardiologia José Farias, professor da Escola de Medicina e membro do PPGCS. A ideia é abordar os fatores de risco das doenças do coração, que, às vezes, são totalmente assintomáticos ou as pessoas não correlacionam com problemas cardiológicos, destaca Farias.

“Vamos falar um pouco sobre diabetes, pressão alta e estresse. Isso é extremamente relevante, haja vista que no Brasil morrem por ano cerca de 360 mil pessoas por doenças cardiovasculares e muitas dessas mortes poderiam ser evitadas.”

Farias pretende abordar o tema de forma prática, apresentando alguns números para o público. Segundo ele, as pessoas desconhecem a importância dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares e quais medidas podem tomar para reduzi-los. Muitos nem reconhecem as doenças cardiovasculares como um grande problema, pontua o médico cardiologista. “É muito comum acreditar que as grandes causas de morte no Brasil são por acidente de carro ou câncer, quando em verdade as doenças cardiovasculares são a principal causa.”

A primeira edição do Café com Ciência & Arte aconteceu em agosto de 2018 sob o tema “A múltiplas faces da doença renal: 50 tons de cinza”, proferida pelo doutor em nefrologia e professor Roberto Pecoits Filho. Para o ano de 2019 estão previstas quatro edições com temas diversos, a serem definidos.