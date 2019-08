A Frísia Cooperativa Agroindustrial completou, na ultima quinta-feira (01/08), 94 anos de história, o que a coloca como a mais antiga cooperativa do Paraná e a segunda do Brasil. A receita da cooperativa é de R$ 2,669 bilhões (2018), realizou duas feiras agropecuárias e tecnológicas de âmbito nacional e prevê um crescimento de 8% na produção leiteira em 2019.

Criada em 1925 por famílias de imigrantes holandeses que perceberam a necessidade de juntar forças para produzir mais e melhor, alcançando mercados distantes, a Frísia reúne a essência do cooperativismo em sua história e aplica projetos inovadores e personalizados no campo.

Com sede em Carambeí (PR), a cooperativa está presente em mais de 30 municípios da região Centro-Sul do Paraná, além de Paraíso do Tocantins (TO). Tem 837 cooperados, atua com grãos (soja, milho e trigo), pecuária suinícola e leiteira. No leite, por exemplo, a captação em 2018 foi de 235 milhões de litros e, na agricultura, produziu mais de 800 mil toneladas de grãos. A Frísia, inclusive, foi homenageada este ano por ter sido a primeira indústria de leite instalada no Estado.

Além de investimentos próprios, a cooperativa atua no sistema de intercooperação, com a Unium. Assim, investe no Moinho de Trigo, nas Unidades de Beneficiamento de Leite e na Unidade Industrial de Carnes, nos municípios de Ponta Grossa, Castro e Itapetininga (SP).

Em 2019, a Frísia realizou a ExpoFrísia, um dos principais eventos de gado da raça Holandesa do Brasil, inclusive sendo parte do Circuito Nacional da Raça Holandesa. No evento, os principais criadores e expositores de gado leiteiro do País se encontram e apresentam o que há de melhor em genética e manejo.

No âmbito sociocultural, além de aplicar programas como Cooperjovem e de Sucessão, a Frísia é a grande mantenedora do Parque Histórico de Carambeí. Considerado o maior museu histórico a céu aberto do País, com seus mais de 100 mil m², se destaca por ser um projeto que preserva a memória dos imigrantes e difunde a cultura em suas alas museais integradas.

A Frísia reconhece o esforço de seus cooperados e colaboradores, comemorando as inúmeras conquistas nesses 94 anos de trajetória, agradecendo o respeito conquistado em seus produtos e serviços junto à sociedade e o comprometimento de seus parceiros comerciais. Os valores da cooperativa são Fidelidade, Responsabilidade, Intercooperação, Sustentabilidade, Integridade e Atitude.

