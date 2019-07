Não há números oficiais, mas estima-se que o setor de beleza e estética deve movimentar mais de R$ 107 bilhões até o final do ano. A procura por procedimentos de efeito imediato que dispensam o bisturi tem movimentado as clínicas de estética como a Royal Face – Estética Facial, que está expandindo território por meio de uma parceria com a holding Up Franquias, de São José do Rio Preto (SP).

Com técnicas modernas, preços atraentes e facilidade de pagamento, a Royal Face chega ao mundo de estética trazendo em seu know-how quase 50 mil clientes e 63 mil procedimentos realizados pela Clínica Fusaro, de Curitiba (PR). A decisão da empreendedora Andrezza Fusaro em transformar seu estabelecimento em franquias Royal Face é decorrente do amadurecimento do negócio nos últimos quatro anos.

“Investindo em infraestrutura, técnicas inovadoras e na capacitação dos funcionários, nosso faturamento mensal saltou de R$ 200 mil no segundo ano para mais de R$ 400 mil no terceiro ano. Nosso foco está no público que antes não tinha acesso aos procedimentos estéticos. Pagamento facilitado em 12 vezes no cartão ou através de nosso exclusivo carnê da beleza são alguns diferenciais da Royal Face”, diz Andrezza.

As primeiras franquias começaram a ser negociadas no final do ano passado, com a meta de encerrar 2019 com 50 contratos. “O mercado de franchising cresce em torno de 8% ao ano, movimentando R$ 40 bilhões, e esse salto costuma ser bem maior no segmento da estética, razão pela qual houve grande demanda na primeira rodada de negociações das franquias Royal Face”, informa Thiago Torres, diretor da UP Franquias.

Como em qualquer negócio, o sucesso depende do envolvimento dos franqueados, que recebem todo suporte necessário, do projeto arquitetônico e aplicação dos procedimentos até assessoria jurídica e de marketing, além de cursos de capacitação, abordagem, gestão administrativa e conflito de pessoas. “Tudo para nossos parceiros terem a chance de alcançar os mesmos resultados, sem passar pelas dificuldades que enfrentei”, comenta Andrezza.

Graduada em odontologia, a empresária relata que o começo foi difícil, exigindo especialização. “Fiz vários cursos, estudei o mercado e suas tendências, além de me habilitar nas técnicas antes de iniciar os primeiros atendimentos. Como consequência de tamanho empenho, os resultados apareceram logo no primeiro ano. Não se tratou de sorte e sim de muita dedicação e trabalho duro”, ressalta.

Quatro unidades já estão em funcionamento, sendo uma em Curitiba (PR), uma em Aparecida de Goiânia (GO) e duas na capital paulista – uma delas na República e a outra na Vila Carrão. A expectativa é que outras 50 unidades sejam inauguradas até o final do ano, das quais duas localizadas em Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais, no Paraná.

“Foi uma aposta certeira. Inauguramos há quinze dias, mas já superamos nossa expectativa inicial, movimentando mais de R$ 100.000,00. A meta agora é triplicar este faturamento até o final deste mês de junho”, comemora a empresária Pabline Rodrigues, dona da franquia Royal Face em Aparecida de Goiânia (GO).

A rede de clínicas Royal Face oferece mais de 40 procedimentos estéticos e tem nos preços acessíveis o chamariz da clientela. Estão entre os mais procurados o preenchimento com ácido hialurônico, toxina botulínica, peeling e aplicação de fios de sustentação, técnica que corrige a flacidez em áreas estratégicas da pele do rosto.

Mais informações podem ser obtidas no site www.royalface.com.br